Maltempo, frane in Mugello: in corso interventi dei vigili del fuoco

Interventi per maltempo nella serata di oggi da parte dei vigili del fuoco nell'alto Mugello: tre squadre da Marradi, Barberino del Mugello e Borgo San Lorenzo stanno sono impegnate prevalentemente su smottamenti che stanno interessando la zona al confine con l'Emilia Romagna dove è in corso una grossa frana, nel comune di Modigliana.

"A Piancaldoli, Firenzuola, sono caduti 170 mm di pioggia nelle ultime 24 ore" ha scritto tramite social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Nelle prossime 3 ore si prevedono precipitazioni, localmente e temporaneamente a carattere di rovescio o breve temporale, su tutta la dorsale appenninica. Nelle successive 3 ore (21-24) si prevede una temporanea intensificazione delle precipitazioni su queste zone. Il nostro sistema di Protezione Civile è pienamente operativo e in allerta pronti a intervenire in caso di necessità".

Emessa oggi, dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, un'allerta arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle 18 di domani, giovedì 18 settembre in particolare per i versanti romagnoli dell'appennino, il Mugello, il Casentino e la Valtiberina. Codice giallo per le aree confinanti (Qui la notizia).

Sempre questa sera, un albero è caduto a Prato in via Firenze: sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Prato per la rimozione della pianta e il ripristino della circolazione, interrotta con forti disagi per il traffico. Fortunatamente nessuna persona, o mezzo in transito, sono rimaste coinvolte. Sul posto anche la polizia municipale di Prato.