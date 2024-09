Montopoli aderisce all'iniziativa nazionale Puliamo il mondo. Dal 20 al 22 settembre, infatti, è in programma la 32esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge. A Montopoli l'appuntamento è per sabato 21 settembre a partire dalle ore 9 nel nuovo parcheggio della stazione a San Romano per poi spostarsi in piazza Terracini e da lì sul lungarno Pacinotti e via Vaghera.

Le parole all'ordine del giorno sono: tutela dell’ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva e senso di comunità ma anche la promozione della pace, il rispetto della diversità e la giustizia sociale e climatica, come sottolineato dal motto “Per un clima di pace” scelto quest'anno per la campagna nazionale. Montopoli si inserisce così nella lunga lista di eventi organizzati in tutta Italia e consultabili sul sito internet dell'iniziativa.

«Abbiamo scelto di partecipare – spiegano la vicesindaca Irene Cavallini e l'assessore Andrea Marino – dopo molti anni dall'ultima adesione perché crediamo fortemente che la pace sia qualcosa da costruire attivamente grazie alla partecipazione attiva di ogni singolo cittadino. La tutela dell'ambiente è un tema sul quale ognuno può avere un ruolo importante, possono avercelo i cittadini di ogni età, le associazioni, le scuole e ovviamente le amministrazioni. Il nostro invito è a partecipare, a venire a San Romano sabato mattina infilarsi i guanti e fare qualcosa di concreto per il luogo in cui viviamo. Un piccolo passo per costruire un mondo più attento alle tematiche ambientali». All'iniziativa hanno per adesso aderito la Misericordia, la Pubblica Assistenza e l'associazione Casto (coordinamento delle associazioni senegalesi in Italia).

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa