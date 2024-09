Parco nel quartiere Santa Maria a Empoli, "Favorire verde a cemento" il sindaco "Progetto va avanti"

"Parco o cemento? Le due cose non possono stare insieme...". Così in una nota il Comitato viale IV Novembre sul Poc, Piano operativo comunale di Empoli, riferendosi in particolare al quartiere di Santa Maria. Qui, secondo il Comitato, è prevista "col Puc (Piano urbanistico comunale) 7.7 votato anche dall'allora presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi, la costruzione di villette, andando a cementificare quello che adesso è un bel parco con splendide alberature. Qualcuno ha però notato che il neo sindaco Mantellassi in campagna elettorale aveva promesso un parco urbano attrezzato in tutta l'area verde, compresa tra il convento di Santa Maria a Ripa e via Raffaello Sanzio". Interpellato il comune, arriva la replica del sindaco Mantellassi: "L'amministrazione comunale ha confermato il progetto nelle linee di mandato in Consiglio comunale e il progetto del parco di Santa Maria entrerà nel documento unico di programmazione del Comune di Empoli".

In seguito a quanto anticipato, dal Comitato proseguono: "A quanto è dato sapere, ad oggi il Puc 7.7 permane all'interno del Poc, ma è evidente che entrambe le previsioni non possono coesistere, quindi sarebbe appropriata l'eliminazione del Puc 7.7 in favore del parco pubblico, in modo che si faccia prevalere il buon senso a tutela di beni comuni fondamentali, quali il verde e il suolo, il cui valore sia economico che biologico andrebbe ripensato da un'amministrazione attenta alla sostenibilità futura della città, e con essi tutte le altre previsioni di nuove edificazioni presenti nel Piano Operativo.

Da notare che le stesse considerazioni sono state suggerite anche dagli Uffici regionali durante le osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale, le quali riportano che non esistono dati a giustificazione di tutte queste nuove edificazioni previste: quando si cementifica si perdono per sempre il valore e tutte le funzioni ecosistemiche di quel territorio, a chiaro danno delle generazioni future, soprattutto quando tutti i dati attuali indicano la non necessità di nuovo cemento".

La risposta del sindaco Mantellassi: "Piano adottato prima, per fare il Parco necessarie modifiche"

In merito alla contestazione sull'assenza della previsione del parco urbano nel Piano Operativo Comunale, Mantellassi specifica: "Al suo interno non è possibile trovare il progetto del parco perché il progetto del parco è successivo all'adozione del POC. L'attuale POC, infatti, è stato adottato nella precedente consiliatura il 9 aprile 2024, mentre il progetto del parco era un progetto presente nella campagna elettorale per la mia candidatura a sindaco ed è nel programma di mandato di questa amministrazione. Sarebbe stato insolito che l'amministrazione comunale uscente avesse inserito un progetto di un candidato sindaco all'interno degli strumenti urbanistici".

Mantellassi prosegue: "L'amministrazione comunale ha confermato il progetto nelle linee di mandato in Consiglio comunale e il progetto del parco di Santa Maria entrerà nel documento unico di programmazione del Comune di Empoli. Di conseguenza gli strumenti urbanistici, ossia il POC, saranno debitamente modificati per consentire la realizzazione del parco di Santa Maria".

Nel merito delle affermazioni del comitato, inoltre il sindaco afferma: "Si conferma che il progetto del parco va avanti e sono molto felice che i comitati che esprimono sensibilità ambientale vogliano con forza e attendano l'avvio dell'iter per la realizzazione del parco, perché il fatto che ci sia condivisione su una scelta di importante caratura urbanistica e ambientale dell'amministrazione ci fa molto piacere. Questa scelta sarà una novità di questa amministrazione e sarà molto incisiva urbanisticamente. Ci fa inoltre molto piacere che si noti il fatto che questo progetto avrà un impatto ambientale importante nella conversione di un'area che, da edificabile, potrà diventare un Parco urbano per la cittadinanza. Questo apprezzamento è molto importante per noi".