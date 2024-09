POC, l'incontro cittadini-Comune 'slitta'. Trasparenza per Empoli: "Comunicazione in ritardo, persone davanti porta chiusa"

Si è tenuto ieri l'incontro promosso dall'Amministrazione Comunale sul POC (Piano Operativo Comunale) con i cittadini. L'incontro era inizialmente previsto per lunedì, ma con un comunicato, apparso sul sito istituzionale nella medesima giornata dell'incontro, il Comune ha posticipato l'evento a martedì. Secondo il Comitato Trasparenza per Empoli la comunicazione sarebbe arrivata in ritardo e "mentre lunedi davanti al cenacolo degli Agostiniani c'erano i cittadini ad aspettare di fronte ad una porta chiusa, la giunta era a mangiare e farsi foto in piazza dei Leoni per una cena di beneficenza"

Questa la nota:

Lunedi 16 ore 21:30 era in programma l'incontro con i cittadini sul Piano Operativo Comunale promosso dall'amministrazione comunale, ma sempre nella giornata di lunedi è apparso un annuncio sul sito del comune con cui si rinviava l'incontro a martedì 17. Nessuno ovviamente va a controllare quotidianamente il sito del comune e quindi mentre lunedi davanti al cenacolo degli Agostiniani c'erano i cittadini ad aspettare di fronte ad una porta chiusa, la giunta era a mangiare e farsi foto in piazza dei Leoni per una cena di beneficenza...È capitato a tutti nella vita di aver programmato due impegni nella stessa serata, ma in casi come questi buon senso avrebbe voluto che si fosse rispettato l'impegno preso con la cittadinanza in onore del proprio ruolo e mandato istituzionale.

Invece pare proprio che questa amministrazione abbia preferito l'apparizione mondana, quando avrebbe potuto contribuire economicamente alla raccolta fondi senza obbligo di presenza avendo una più che solida giustificazione, ovvero l'impegno istituzionale preso e ufficializzato con l'intera cittadinanza, ma questo è soltanto il punto di vista "soggettivo" di chi si è trovato di fronte all'ennesima porta chiusa.

La logica conseguenza a questo comportamento è che le presenze all'incontro del martedì fossero quelle della foto. Un incontro durante il quale, è bene precisare, l'amministrazione ha presentato lo sviluppo urbanistico della città dei prossimi 5 anni, derivante da quel PSI che è stato fortemente messo in discussione perfino dagli uffici regionali VAS e Ambiente.

Se l'intento fosse stato quello di contribuire ad una giusta raccolta fondi o quello di limitare la partecipazione dei cittadini al percorso del POC, a questo punto è possibile affermare che tutto è andato nel migliore dei modi.

Noi cittadin@ invece vi aspettiamo con impazienza giovedi 26 al circolo ARCI di Marcignana ore 21:15 per discutere e raccogliere le firme per la richiesta che abbiamo presentato lo scorso il 1 agosto all'amministrazione comunale ed a Zignago Vetro per l'installazione di una centralina per il controllo della qualità dell'aria e per limitare l'inutile consumo di suolo, e per la quale ad onor di cronaca ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposta.

Comitato Trasparenza per Empoli