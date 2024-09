Studiano al Cattaneo, ma per un giorno saranno guide di San Miniato

Ciceroni per un giorno: sabato 21 settembre visita gratuita speciale ai musei civici con la guida di Chiara ed Andrea, due promettenti studenti dell'Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato che hanno appena concluso un progetto di alternanza scuola lavoro. Le due guide, che si stanno diplomando nell'indirizzo turistico, porteranno i partecipanti a scoprire l'arte e la storia sanminiatese partendo dal Museo di Palazzo Comunale, con i suoi ambienti riccamente affrescati, e arrivando fino al Museo della Memoria, che racconta con documenti scritti e video le vicende del ventennio fascista e della Resistenza in città e dintorni. Durante la visita Chiara ed Andrea condivideranno esperienze e aneddoti che hanno raccolto durante il loro periodo formativo, regalando ai visitatori una visione nuova dei musei, attraverso gli occhi freschi e curiosi di giovani desiderosi di scoprire le bellezze di San Miniato. Appuntamento alle 16 al Palazzo Comunale, via vittime del Duomo 8,consigliata la prenotazione telefonando al 345-3038991 oppure via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it