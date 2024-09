Torna Montelupo Street Food, stavolta anche di pesce

Dopo la pausa estiva riprendono le occasioni di animazione del centro cittadino di Montelupo. Si riparte con Montelupo Street Food, appuntamento sempre molto apprezzato nelle precedenti edizioni, che quest’anno sarà declinato in versione Festa del pesce. L’offerta gastronomica sarà accompagnata da un ricco programma di animazione, sia per adulti che per bambini.

L’evento, organizzato da Food Festival e Patrocinato dal Comune di Montelupo Fiorentino, si svolgerà da giovedì 19 a domenica 22 settembre in Piazza dell’Unione Europea, con orari di apertura dalle 18:00 a mezzanotte il giovedì e il venerdì e dalle 12:00 a mezzanotte il sabato e la domenica. L’ingresso all’evento è gratuito.

Il festival accoglierà i visitatori con gazebo dedicati allo street food e un punto bar. Tra le specialità offerte ci sono paella, tagliolini allo scoglio, insalata di mare, caciucco e baccalà alla livornese. E ancora: fritto misto, baccalà fritto, patatine fritte. Ma anche, per chi preferisce altre opzioni: insalata, sangria, crêpes, hamburger, arrosticini, bomboloni e ciambelle.

Il programma di Montelupo Street Food prevede ogni sera musica e intrattenimento. Giovedì 19 settembre, dalle 19:00, musica a 360º. Venerdì 20 settembre, Art Lab Triboo si esibirà alle 21:00, a seguire DJ set alle 22:00. Sabato 21 settembre vedrà sul palco la Mid Academy alle 19:00 e Crazy 90 alle 21:00. Infine, domenica 22 settembre, la serata sarà animata da uno spettacolo di trampolieri e uno spettacolo di fuoco, oltre che dalle esibizioni della Enars Ballet Dance School alle 19:00 e di Dance Project alle 21:00.

Il festival prevede, inoltre, un mercatino e un’area dedicata all’intrattenimento e per bambini, con giostre.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa