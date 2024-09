Più ombre che luci per l'Abc Solettificio Manetti nel test contro Mens Sana

Una serata tinteggiata da più ombre che luci quella che vede protagonista l’Abc Solettificio Manetti nell’ultimo test interno pre campionato. Al termine di una sfida per tre quarti di rincorsa, infatti, i gialloblu cedono il passo alla Mens Sana Basketball per 74-91.

“Questa sera abbiamo accusato molte difficoltà di fronte ad una squadra che, oltre a poter contare su alcuni giocatori esperti, è ben allenata e in questo momento anche più pronta di noi – commenta a caldo coach Samuele Manetti -. Abbiamo avuto troppi momenti di down, nei quali abbiamo abbassato la concentrazione e siamo entrati in difficoltà, subendo break importanti che poi è sempre difficile recuperare. Al contrario, quando restiamo attenti, soprattutto in difesa, riusciamo a vedere buone cose e anche a costruire buoni attacchi. Dobbiamo lavorare e lo sappiamo, per rendere sempre più solido l’amalgama e costruire giorno dopo giorno la nostra identità di squadra”.