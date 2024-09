Alluvioni, FI: "Da Governo fondi per interventi. Commissariamento se Toscana non è in grado di intervenire"

"Se siamo di nuovo punto e capo, sott'acqua, con gravi allagamenti, interruzioni e comunità isolate, è perché qualcosa nella gestione del territorio non ha funzionato come avrebbe dovuto nella catena di comando, dalle Regioni ai consorzi di bonifica". Lo affermano, in una nota congiunta, l'On. Erica Mazzetti e l'On. Rosaria Tassinari di Forza Italia.

"Il governo – ricordano – ha dato delle indicazioni chiare e ha stanziato oltre 100 milioni contro il rischio idrogeologico: qualcosa non va e sicuramente deve cambiare. La salvaguardia dei nostri territori fragili passa necessariamente da una politica di gestione del rischio idrogeologico, partendo da monitoraggio, mappatura, manutenzione - non fatta - e realizzazione delle opere cone bacini e casse di espansione ovunque sia necessario. Se le regioni, segnatamente Emilia-Romagna e Toscana, non sono in grado, dovremo trovare con urgenza un'alternativa, ricorrendo alla struttura commissariale".