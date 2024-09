Bimba travolta da un'auto a Cortona, ricoverata in codice rosso

Una bambina di nove anni è stata travolta da un'auto mentre si trovava sul marciapiede, a Camucia, nel comune di Cortona.

Secondo una prima ricostruzione la piccola è stata travolta da un'auto di cui il conducente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo. Il mezzo ha terminato la sua corsa contro una colonnina del gas. L'automobilista è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale cortonese della Fratta mentre la piccola è stata trasportata con il Pegaso in codice rosso al Meyer di Firenze.