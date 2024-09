Crisi moda e conciario, Grossi: "Al vertice nazionale nessun rappresentante del Governo"

La ministra Calderone assente stamani 18 settembre al vertice nazionale con le Regioni sulla crisi del settore moda e conciario. Non era presente nemmeno il viceministro o un sottosegretario a rappresentare il Governo.



Proprio in pieno svolgimento di LINEAPELLE a Milano con il distretto toscano del cuoio in affanno e che chiede aiuti e sostegni, nessuno si presenta. Per di più, secondo quanto emerso da Roma, alla richiesta di risposte concrete per aiutare le imprese in questo periodo difficile di calo degli ordini, la risposta sarebbe stata una semplice dichiarazione d’intenti. Cosa altro deve succedere per aiutare le imprese in questo periodo difficile di calo degli ordini? Abbiamo bisogno di tempi certi per l'erogazione delle misure straordinarie sugli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori oppure ben presto da crisi economica diventerà crisi sociale.



Non molleremo, continueremo a fare pressione sul Governo affinché ci sia una risposta immediata. Ringraziamo la Regione Toscana e l’assessora Alessandra Nardini per essersi messi subito a disposizione per questo lavoro di rappresentanza delle criticità e delle richieste delle aree di crisi.”



Federico Grossi - Capogruppo Castelfranco Unita