Eleonora Caso dell'Accademia Santini di Empoli nel backstage della Maison Redemption per la Milano Fashion Week

L'Accademia Santini di Empoli è orgogliosa di annunciare la partecipazione della propria docente, hairstyle e responsabile tecnico del settore colore, Eleonora Caso, nel prestigioso backstage della Maison Redemption in occasione della Milano Fashion Week.

Eleonora Caso, grazie alla sua esperienza e professionalità nel campo dell'hairstyle, è stata scelta per curare le acconciature delle modelle che hanno sfilato per uno dei brand più innovativi e riconosciuti della scena internazionale.

“É stata una bellissima esperienza, in un ambiente organizzato e con un clima di estrema serietà. L’esempio di come un team di professionisti di ogni settore possa lavorare sinergicamente per uno scopo comune!” Sono le parole di Eleonora Caso, che aggiunge: “È meraviglioso potersi confrontare con i colleghi; una fonte d’ispirazione e di crescita personale unica!”

La sua partecipazione conferma il livello raggiunto dall'Accademia Santini negli oltre 30 anni di esperienza nel settore della bellezza e sottolinea il suo impegno costante nella formazione professionale di alto livello.

"Siamo entusiasti del successo di Eleonora, il suo impegno e la sua dedizione sono un esempio per tutti i nostri studenti e una conferma del valore della nostra Accademia", ha dichiarato Daiano Santini direttore di Santini Group.

L’evento si è tenuto durante la settimana della moda di Milano, appuntamento imperdibile per tutti i professionisti del settore e vetrina di tendenze internazionali nel campo della moda e dello stile.

Queste collaborazioni sono la testimonianza di quanto sia importante il legame tra una formazione continua ed il mondo del lavoro ai più alti livelli.

