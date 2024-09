Il Gran Premio Nuvolari passa da Castelfiorentino

Sabato 21 settembre il territorio comunale di Castelfiorentino sarà attraversato dal GP “Nuvolari”, giunto alla 34° edizione, che vedrà sfilare ben 300 auto storiche provenienti da tutto il mondo. La partenza del GP “Nuvolari” è prevista da Mantova il 20 e l’arrivo a Rimini il 22, dopo aver attraversato un percorso di 1100 km.

A bordo dei loro gioielli d’epoca, i primi equipaggi faranno la loro comparsa a Castelfiorentino dopo le 11.00 (il primo passaggio, secondo gli organizzatori, è previsto alle 11.20) e percorreranno la srt 429, per poi imboccare via dei Mille (salita Ospedale Santa Verdiana), la SP Volterrana (via Bruno) viale Zanini, e di nuovo la srt 429 in direzione di Petrazzi. L’ultimo passaggio è previsto intorno alle 13.20.

Per circa sessanta minuti, dunque, opportunità di ammirare centinaia di auto, il cui anno di costruzione si colloca tra il 1919 e il 1981 (oltre ad una rappresentanza di moderne Gran Turismo). Rappresentate ben 35 case automobilistiche: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Quest’anno saranno 85 le vetture anteguerra (fabbricate dal 1923 al 1946) che prenderanno parte alla manifestazione.

Il Gran Premio Nuvolari è dedicato alla memoria di Tazio Nuvolari, leggenda dell’automobilismo e del motociclismo, scomparso nel 1953. Soprannominato “Nivola” ma conosciuto anche com il “Mantovano volante”, Nuvolari fu pilota straordinario, che ottenne 69 vittorie sulle due ruote e ben 92 a bordo della sua auto da corsa, distinguendosi e facendosi conoscere in tutto il mondo per le sue doti di caparbietà e di coraggio.

La manifestazione, ideata e organizzata dal 1991 da Mantova Corse, si svolgerà nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport, con una particolare attenzione ai protocolli di sicurezza della Federazione Sportiva Nazionale.

Fonte: Comune di Castelfiorentino