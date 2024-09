Jeff Goldblum inaugura la stagione newyorkese del Niccolini

Sarà il celebre attore e pianista Jeff Goldblum ad aprire la nuova stagione del Teatro Niccolini che quest’anno, grazie alla direzione di Hershey Felder, sarà a vocazione internazionale, con artisti di tutto il mondo, musicisti, dibattiti, serate che porteranno nel capoluogo toscano le atmosfere sofisticate di downtown New York. Ad animare la proposta culturale del teatro sarà l’associazione “FirenzeOnStage” (www.firenzeonstage.com) che ha organizzato un’offerta che ancora mancava in città, rivolta sia ai fiorentini che ai tanti stranieri che amano e vivono il capoluogo toscano. Si comincia da domani, fino al 4 gennaio, quando il teatro più antico della città offrirà l’opportunità di assistere a una serie di spettacoli straordinari che porteranno su un palco italiano, in molti casi per la prima volta, alcuni degli artisti più celebrati della scena internazionale.

Innamorato di Firenze, dove ha scelto di vivere, Hershey Fleder è un artista, attore, pianista, Steinway Concert Artist, regista cinematografico e creatore teatrale canadese di origini europee che si è esibito nei teatri di tutto il mondo, sia come musicista che come compositore. Dall’autunno 2024 ha preso in gestione il Teatro Niccolini, proponendosi di portare i virtuosi del pianeta nelle più svariate discipline - dalla musica al teatro, dai leader politici ai registi, agli innovatori tecnologici - nel centro cittadino, per creare un luogo culturale stimolante e all’avanguardia.

“Ho deciso di vivere a Firenze e mi affascina l’idea di vivacizzare il centro storico della città con una serie di spettacoli originale e variegata – spiega Felder -. La qualità assoluta di ogni evento in cartellone rappresenta più di tante parole ciò che proponiamo, portando in questo teatro storico nomi che abitualmente si esibiscono nei locali più esclusivi di Manhattan e che porteranno anche qui un po’ di quell’atmosfera unica, espressione delle tendenze culturali più recenti e stimolanti. Il Niccolini diventerà un must per chi cerca novità e qualità internazionali”.

“Al Niccolini prende vita una programmazione di altissimo livello con ospiti internazionali a partire da Jeff Goldblum che dopo aver ammirato come attore in moltissimi film ora possiamo riscoprire come grandissimo musicista, e poi molti altri artisti provenienti da tutto il mondo. – commenta la sindaca Sara Funaro – Il più antico teatro della città si apre alla contemporaneità nelle più svariate discipline, musica e non solo, andando così ad arricchire con un progetto innovativo l’offerta culturale cittadina”.

“Non vedo l'ora di salire sul palco Niccolini, è un vero gioiello storico con un'acustica incredibile – sottolinea Jeff Goldblum -. Suonare a pochi passi dal Duomo, dal Battistero e dal Campanile di Giotto è una fantastica opportunità! Ringrazio Hershey Felder che intende fare grandi cose con la gestione del teatro. Ho un legame particolare con Firenze e sono davvero felice di esibirmi in questa città che amo”. Goldblum si esibirà con il suo ensamble jazz “The Mildred Snitzer Orchestra” per due serate, il 20 e 21 settembre.

