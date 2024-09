Rinnovata la scuola primaria Masih di Certaldo

Il nuovo anno scolastico ha preso il via con una importante novità per alunne e alunni della scuola primaria Masih di Certaldo. L'intero edificio, oggetto negli scorsi mesi di un notevole intervento di recupero e manutenzione, è tornato a disposizione per lo svolgimento delle attività didattiche fin dal primo giorno di scuola, lunedì 16 settembre 2024. Nella mattinata di oggi, giovedì 19 settembre, si è tenuta l'inaugurazione del plesso di piazza della Libertà rinnovato in seguito ai lavori di miglioramento sismico dell'intera struttura: presenti fra gli altri, il sindaco Giovanni Campatelli, rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Certaldo, Angela Surace, e ancora cittadine e cittadini.

"Inaugurare una scuola significa inaugurare uno spazio di crescita comune, crescita culturale ma prima ancora personale - sottolinea il sindaco Giovanni Campatelli - Oggi simbolicamente andiamo a sancire la fine di un cantiere avviato negli scorsi anni e andato avanti in varie fasi così da andare d’accordo il più possibile con le esigenze didattiche della scuola. Un cantiere che ha permesso importanti manutenzioni e lavori di miglioramento sismico dell’intera struttura, grazie a un importante finanziamento della Regione Toscana, che ringrazio a partire dal presidente Eugenio Giani che purtroppo non è riuscito a essere qui con noi oggi. Ci tengo a ringraziare la precedente amministrazione che ha scelto di investire in questo progetto fino ad arrivare all’attuale giunta che ha monitorato le fasi conclusive dell’opera. Grazie agli uffici comunali e alle ditte che in questi mesi hanno lavorato per riuscire a restituire la scuola ai loro ‘legittimi proprietari’, ovvero bambini, bambine, docenti e personale ausiliario, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Voglio ringraziare i docenti, tutto il personale scolastico, l’Istituto comprensivo e le famiglie per la grande collaborazione che si è creata con l’amministrazione durante questo percorso. Un percorso impegnativo che ci ha permesso di tagliare, tutti insieme, un traguardo di grandissimo valore".

"Come nuova dirigente dell'Istituto comprensivo di Certaldo dal 2 settembre di questo anno, sono felice e piena di entusiasmo nel vedere una scuola che ha veramente tanti spazi da dedicare ai bambini - evidenzia la dirigente dell'Istituto comprensivo, Angela Surace - Questo permette una didattica di tipo innovativo che può portare anche all'interdisciplinarietà e alla valorizzazione di alcuni aspetti trasversali legati alla musica o all'arte. Sicuramente questo risultato è arrivato dalla collaborazione e dalla cooperazione fra famiglie, scuola, amministrazione comunale. Questo essere insieme oggi per la scuola è fondamentale: va a creare quella comunità educante che auspichiamo da anni ma che, secondo me, se facciamo i passi giusti può essere valorizzata sempre di più dando ai bambini l'esempio di come possiamo costruire un sociale. E il sociale è fatto dall'unità, dalla rete".

Le varie fasi di cantiere sono proseguite nel percorso di realizzazione secondo il cronoprogramma fissato all'avvio dell'intervento, approvato con delibera n.186 del 30 novembre 2022, per un valore complessivo di 1.180.000 euro, di cui 970.000 euro finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana, con la restante parte a carico del Comune di Certaldo. Nel dettaglio, il progetto esecutivo prevedeva la realizzazione di intonaco armato con consolidamento dei nodi murari, il riempimento dei cavedi presenti sulle pareti interni, il ridossamento di parete portante esistente con nuove doppie pareti in mattoni pieni e ancora il miglioramento degli appoggi dei solai in latero-ferro, gli ammorsamenti tra murature portanti del corpo di fabbrica principale originario con corpi di testata edificati successivamente. A queste opere si aggiungevano poi il tamponamento con muratura a mattoni pieni di alcune finestre nella direzione sismica più debole, lo stamponamento al piano seminterrato di alcune finestre esistenti, l’esecuzione di riprese di intonaco alle murature originarie esterne con inserimento di rilevatori di fumo e nuove porte tagliafuoco. Gli interventi, nella prima fase, si sono concentrati sugli spazi al piano terra dell'edificio per poi, una volta completati e restituiti i locali all'attività didattica, proseguire al primo piano della struttura e nel seminterrato. Il tutto in un'ottica di ridurre al minimo i disagi per gli utenti della scuola.

La restituzione di tutti gli spazi della Masih, compresi quelli che ospitano il servizio mensa, ad alunne, alunni, personale docente e ausiliario, non è l'unica avvenuta in queste prime settimane di ripresa dell'attività didattica. A partire dal 9 settembre, come annunciato nelle settimane scorse dall'amministrazione comunale, anche l'asilo nido Arcobaleno, oggetto di un importante intervento da oltre un milione di euro interamente finanziati da PNRR, ha riaperto le porte a bambine, bambini, personale educativo e ausiliare, più che mai sicuro, accogliente, innovativo e funzionale. Le opere relative agli spazi interni della struttura, grazie al grande lavoro delle ditte coinvolte nell'appalto, grazie all'impegno degli uffici comunali competenti, delle ausiliari e degli operatori comunali, del personale educativo, sono state concluse con oltre un mese di anticipo così da permettere l'avvio del nuovo anno educativo direttamente negli spazi di via Don Luigi Sturzo, dopo il temporaneo trasferimento, proprio per permettere le fasi di cantiere, in alcuni locali della scuola dell'infanzia Sturiale. Restano da perfezionare alcune rifiniture relative agli spazi esterni, lavori che tuttavia non interferiscono con la fruibilità della struttura, in piena sicurezza da parte degli utenti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa