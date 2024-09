'Le vie dei Medici' a Firenze, protagonista Cerreto Guidi

Inserita nel progetto della Regione Toscana per il “450° Anniversario della morte di Cosimo I de'Medici e di Giorgio Vasari” e realizzata con il patrocinio ed il contributo della Regione Toscana, è in programma Sabato 21 settembre l’iniziativa “Le vie dei Medici: un emozionante viaggio nella Toscana di Cosimo I de' Medici e di Giorgio Vasari”. L’appuntamento si terrà con inizio alle ore 9,30 presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza Duomo, a Firenze, sede della Presidenza della Regione Toscana.

L’evento, con i saluti del Presidente della Regione, Eugenio Giani, si avvale della collaborazione e del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi. E’ previsto il saluto del Sindaco Simona Rossetti.

Nel corso dell’intensa mattinata, la prof. Patrizia Vezzosi presenterà l’Associazione “Vie dei Medici”, descrivendo le caratteristiche di un progetto che ha raggiunto i 20 anni di attività. Le Vie dei Medici coniugano aspetti educativi, culturali, turistici, ed economici, contribuendo ad approfondire la conoscenza degli itinerari medicei in Toscana e a valorizzare il territorio.

Durante la mattinata saranno inoltre illustrati alcuni risultati del progetto “La Canzone di Isabella”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa