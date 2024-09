Malore in centro a Volterra: turista salvato da passante e carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 settembre, nel centro storico di Volterra, un turista canadese era in compagnia della moglie quando è stato colto da arresto cardiaco.

L’attenzione di un carabiniere, che in quel momento si trovava all’esterno della caserma della Compagnia di Volterra, è stata richiamata dalle urla dei passanti. Subito ha richiesto l’aiuto di due colleghi tra cui una militare abilitata all’utilizzo del defibrillatore automatico. Tutti e tre sono andati a soccorrere il turista e hanno trovato un cittadino che aveva già messo in atto il massaggio cardiaco.

I militari hanno azionato il defibrillatore e poco dopo l’uomo ha cominciato a respirare in autonomia riprendendo pian piano conoscenza. Nel frattempo sul posto sono arrivati i sanitari inviati dal 118 che hanno portato il turista, non in pericolo, all’ospedale di Pisa.

"Dai primi accertamenti emergeva che le manovre poste in atto dal Carabiniere con il defibrillatore ed il massaggio cardiaco del cittadino, erano stati determinanti nel salvare la vita all’uomo" fanno sapere dai carabinieri.