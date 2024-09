Maltempo in Mugello: situazione in miglioramento ma rimane l'allerta gialla

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che è in esaurimento la perturbazione che ha interessato il nostro territorio e dal pomeriggio le piogge saranno prevalentemente deboli e a carattere sparso. Le abbondanti piogge registrate nelle ultime 36 ore (217 mm a Piancaldoli) hanno causato numerose frane. Il personale della Città Metropolitana sta lavorando per ripristinare la viabilità di competenza ed al momento tutta la viabilità principale nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio è percorribile, seppur con la massima cautela a causa della presenza di locali criticità e personale a lavoro. Interrotta la linea ferroviaria Marradi - Faenza.

In serata la situazione maltempo nella Romagna Toscana ha registrato un graduale miglioramento. E' stata ripristinata la percorribilità delle strade provinciali. Permangono un paio di situazioni di isolamento di case sparse in comune di Marradi. Queste sono raggiungibili a piedi. Il Comune di Marradi è ancora isolato verso la Romagna. Due strade comunali sono chiuse per frana. Domani le scuole saranno correttamente aperte. Un'abitazione di Piancaldoli (Firenzuola) è stata evacuata per frana.

Niente di significativo sul comune di Palazzuolo sul Senio e restanti comuni. Rimarrà chiusa invece la linea ferroviaria fra Marradi e Faenza. In alcuni punti i binari sono stati invasi da frane.

Situazione meteo in miglioramento con codice giallo per la giornata di domani su Romagna Toscana e Mugello

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa