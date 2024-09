Notte bianca a Campi Bisenzio: musica e negozi aperti

Venerdì 20 settembre torna la "Notte Bianca", un’iniziativa realizzata all’interno del programma Meglio Genia 2024 e organizzata da Fare Centro Insieme.

Le strade del Centro Storico di Campi Bisenzio si animeranno con negozi aperti fino a tarda notte, stand gastronomici e bancarelle che offriranno una vasta gamma di prodotti e occasioni uniche.

Si informano i cittadini che, in occasione della "Notte Bianca" la viabilità del Centro Storico subirà delle modifiche temporanee per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Dalle ore 14 fino al termine dell'evento, previsto in tarda serata, via Santo Stefano e le vie del centro di Campi saranno interessate da limitazioni al traffico veicolare.

Sarà istituito il divieto di transito e di sosta nella via Santo Stefano dall'intersezione con la piazza Dante fino alla piazza Fra Ristoro, compresi gli stalli di sosta lungo la via Santo Stefano antistanti alla piazza Fra Ristoro, anche per residenti e autorizzati e sarà inoltre istituito il divieto di immissione nella via Santo Stefano dalla via Alfredo Catalani, via Castellare, via IV Novembre, via I Maggio, piazza Matteotti.

Si invita la cittadinanza a rispettare le indicazioni di viabilità e a partecipare numerosa.

