Presunto attacco di lupi ad una persona a Vicopisano, erano due cani domestici: sanzioni per il proprietario

I Carabinieri Forestali, che monitorano attivamente la popolazione italiana di lupi, hanno recentemente indagato su un presunto attacco da parte di canidi avvenuto a Vicopisano, nella località Noce. La persona coinvolta ha riportato di essere stata aggredita, sollevando il timore di una possibile presenza di lupi nelle aree rurali e periurbane.

I Carabinieri del Nucleo di Calci hanno raccolto la testimonianza della vittima e acquisito i suoi indumenti per analisi genetiche, inviandoli all’Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerche Ambientali (ISPRA) di Ozzano Emilia per esaminare eventuali tracce biologiche dei canidi.

Successivamente, le indagini sul campo hanno rivelato che l’attacco era stato compiuto con ragionevole certezza da due cani domestici, fuggiti temporaneamente da una proprietà privata recintata. Uno dei due cani, un pastore tedesco con mantello grigio focato, era stato probabilmente confuso con un lupo a causa delle condizioni di scarsa visibilità e del contesto concitato. La persona aggredita ha confermato di aver riconosciuto i due animali come autori dell'attacco.

Al proprietario dei cani è stata contestata l'omessa custodia degli animali e seguiranno sanzioni a suo carico. Le analisi genetiche presso ISPRA, ancora in corso, potrebbero confermare i risultati dell’indagine.

Questo episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra varie professionalità per affrontare questioni complesse come la presenza di lupi nelle aree rurali e periurbane. In caso di avvistamenti, i cittadini sono invitati a mantenere la calma, mantenere la distanza e segnalare eventuali incontri ai Carabinieri Forestali, che monitorano la specie in Italia.