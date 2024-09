La pioggia non ferma la solidarietà a Marcignana: in tanti alla serata benefica per il Centro Lilith

Nonostante il maltempo, la serata benefica "Pubblica...mente insieme a Marcignana" ha mantenuto vivo lo spirito di solidarietà e partecipazione. L'evento, tenutosi alcuni giorni fa presso il Circolo MCL di Marcignana, ha visto numerosi partecipanti riunirsi all'interno della struttura per proseguire la cena, inizialmente prevista all'aperto.

Uno dei momenti centrali della serata è stato lo spettacolo delle "Donne Girasole", un progetto che fonde musica, danza, teatro e poesia per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Le performance, che hanno spaziato dal flamenco al classico spagnolo fino alla danza contemporanea, sono state arricchite da brevi interventi recitati, offrendo al pubblico una riflessione intensa e coinvolgente sul tema della violenza di genere.

Condotta da Francesca Pinochi, la serata ha avuto lo scopo di raccogliere fondi a favore del Centro Aiuto Donna Lilith, che supporta donne vittime di violenza. Anche se le condizioni meteorologiche hanno impedito il proseguimento degli spettacoli all'aperto, i partecipanti hanno dimostrato un grande spirito di adattamento, contribuendo al successo dell'iniziativa.

Erano presenti il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, l'assessora alle pari opportunità Valentina Torrini, il vicesindaco Nedo Mennuti e il senatore Dario Parrini, che con la loro presenza hanno sottolineato l'importanza di eventi come questo nel rafforzare il senso di comunità.

Eleonora Gallerini, presidente del Centro Lilith, ha voluto evidenziare il valore della collaborazione e del sostegno reciproco per contrastare la violenza: "L'evento si chiama 'Pubblica...mente insieme' proprio perché è solo insieme che possiamo sconfiggere la violenza. Il senso di comunità è fondamentale per prevenire e combattere questo problema. Ogni gesto di solidarietà, grande o piccolo che sia, è un passo verso un futuro più sicuro per tutte le donne".

Organizzata dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli in collaborazione con il Circolo MCL e il Circolo ARCI di Marcignana, oltre che con l'azienda Studio Matilda Ricami, la serata ha sottolineato ancora una volta l'importanza della comunità e del sostegno reciproco. Nonostante la pioggia, l'evento è stato un momento di condivisione e impegno, dimostrando che la solidarietà può superare qualsiasi ostacolo.

A tal proposito, Monica Santini, volontaria del Circolo MCL e tra i principali collaboratori della serata, ha dichiarato: "Questa iniziativa fa parte del calendario dell'estate marcignanese, ma per noi ha un valore speciale. La collaborazione è nata dalla grande stima per il progetto del Centro Lilith e per la necessità di quello che viene fatto per le donne vittime di violenza. Siamo felici di aver potuto dare il nostro contributo".

La serata, pur sfidando il maltempo, si è rivelata un successo, dimostrando che la forza della comunità e il desiderio di solidarietà possono superare qualsiasi difficoltà.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa