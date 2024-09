La stagione congiunta dei Teatri della Valdelsa: gli appuntamenti

Un cartellone ricco di appuntamenti, 29 in totale, tra teatro, musica e spettacoli fuori abbonamento. I Teatri della Valdelsa – Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa, Teatro Boccaccio di Certaldo e Politeama di Poggibonsi – svelano tutti gli appuntamenti della stagione teatrale e di quella concertistica del 2024/2025.

Oltre 1600 i posti totali distribuiti su tre Comuni con serate di prosa, musica e spettacoli fuori abbonamento, con protagonisti attrici e attori conosciuti al grande pubblico sia per la loro attività teatrale, cinematografica e televisiva, che porteranno sui palchi valdelsani la commedia, il dramma, ma anche la musica, teatro contemporaneo, comico e civile e il teatro ragazzi. Una proposta variegata e di qualità pensata per un pubblico di tutte le età e per tutti i gusti.

“La bellezza di partecipare a uno spettacolo dal vivo è insostituibile - sottolinea Clara Conforti, assessora alla Cultura del Comune di Certaldo - un’esperienza che ci ricorda quanto sia preziosa la connessione umana e quanto sia importante riscoprire l’arte di ascoltare e di empatizzare”.

“Il teatro è un luogo di incontro, di scoperta e di crescita - gli fa eco Susanna Cenni, Sindaca di Poggibonsi -. È dove le storie prendono vita sotto i riflettori, dove gli artisti ci guidano attraverso viaggi emozionanti e dove il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo stesso, con i suoi applausi, le sue risate e il suo coinvolgimento”.

“Questa stagione teatrale rappresenta un’opportunità di creare ricordi indelebili e di nutrire la nostra curiosità attraverso l’arte e la cultura - dichiara Daniele Tozzi, assessore a ‘Cultura, creatività e promozione artistica’ del Comune di Colle di Val d’Elsa-. Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura e a prendere parte a ogni rappresentazione con occhi curiosi e pronti ad essere ispirati”.

IL PROGRAMMA

Certaldo

Sono previsti cinque spettacoli in abbonamento, caratterizzati principalmente da ironia e leggerezza ma anche dalla capacità di riflettere su temi più impegnati, e uno fuori abbonamento. La stagione valdelsana prende il via proprio nella città di Boccaccio con Alessandro Benvenuti (7 novembre) in “Lieto fine” uno spettacolo di comicità surreale basato su una bicicletta multifunzionale e sul suo pedalatore. A dicembre va in scena "Piccole donne crescono?” (12 dicembre) di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, con la regia di Matteo Marsan. Un testo brillante e al tempo stesso commovente basato sulla famosa storia di Louisa May Alcott sulle sorelle March. Il primo appuntamento del nuovo anno a Certaldo è "Che ci faccio qui in scena" (16 gennaio), di e con Domenico Iannacone, in cui il racconto televisivo neorealistico dell’autore si cala nel teatro di narrazione trasformando le inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia.

Sul palco del Boccaccio è poi la volta di Ottavia Piccolo con I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo in "Matteotti (Anatomia di un fascismo)" (5 febbraio), un testo in cui Stefano Massini ricostruisce la lotta antifascista e le ultime ore di vita del deputato socialista a cento anni dall’omicidio politico. Infine, "Homo Modernus" (27 marzo), di e con Leonardo Manera, una riflessione divertita sulla vita quotidiana dell’uomo contemporaneo. Fuori abbonamento “Sette opere di misericordia” (6 marzo) di Francesco Niccolini con Benedetta Giuntini e Francesco Niccolini (che ne è anche l’autore), accompagnati dal sax di Dimitri Espinoza, che racconta e interpreta l’omonima opera pittorica di Michelangelo Merisi detto Il Caravaggio.

Poggibonsi

Sono sette gli spettacoli in abbonamento e ben tre fuori abbonamento, in cui attrici e attori di chiara fama e di riconosciuto talento portano in scena temi eterogenei con registri e modalità diverse: la commedia psicologica di Angelo Longoni “Chi è io?” (14 novembre) con Francesco Pannofino e il complesso testo teatrale di Anthony Shaffer “Gli Insospettabili” (26 novembre) con Claudio (Greg) Gregori e Fabio Troiano; a grande richiesta torna Stefano Fresi, con il triplo monologo “Dioggene” (10 dicembre) di Giacomo Battiato. Tratto dalla commedia Sentimental dell’autore spagnolo Cesc Gay “Vicini di casa” (28 gennaio) inaugura il 2025 portando sul palco un poker d’assi come Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta. La simpatia di Maria Amelia Monti, affiancata da Claudia Gusmano, sarà al centro di “Strappo alla regola” (11 febbraio) un testo in cui teatro e cinema si amalgamano per mettere in luce un tema di stringente attualità, quello della donna imprigionata in una relazione tossica. Ferzan Ozpetek porta sul palco la sua musa, l’attrice turca Serra Yilmaz, insieme a Tosca D’Aquino e a Erik Tonelli in “Magnifica presenza” (17 febbraio) adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici. “La buona novella” (20 marzo) con Neri Marcorè, conclude la stagione teatrale in abbonamento del Politeama, con un omaggio all’omonimo concept album di Fabrizio De Andrè.

Fuori abbonamento, due appuntamenti con il Teatro Gourmet: “L’altezza delle lasagne” (20 novembre), “monologo di sopravvivenza gastronomica” scritto da Francesco Freyrie e Andrea Zalone, e interpretato dal comico Vito, e “Pasticceri, io e mio fratello Roberto” (5 dicembre) con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano, due gemelli che vivono la relazione con i dolci e la pasticceria in modo diametralmente opposto, ma non per questo meno incantato e poetico. Imperdibile tra i fuori abbonamento, lo spettacolo della rassegna per bambini e famiglie Teatro a Merenda dell’Associazione Timbre, giunta alla sua XXIX edizione, “Nuova Barberia Carloni” (18 gennaio) con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori. Un testo divertente che ricrea il clima delle antiche barberie, destinato a un pubblico dai 3 ai 100 anni. Per la stagione concertistica torna la musica classica dell’Orchestra della Toscana con quattro appuntamenti, tra cui l’immancabile Concerto di Natale (19 dicembre) in cui l’ORT sarà diretta da Diego Ceretta. Ci saranno ospiti internazionali d’eccezione come il direttore e trombettista Marco Pierobon (3 marzo), nel “Concerto di Carnevale, La Grande Mela” (Broadway & Il Musical), Diego Ceretta direttore ed Enrico Bronzi al violoncello (8 aprile) con musiche di Fabio Massimo Capogrosso, Robert Schumann e Johannes Brahms, infine Gemma New direttrice, Eleonora Bellocci soprano e Filippo Mineccia controtenore (16 aprile) in un concerto di arie tratte da Giovanni Battista Pergolesi e Franz Joseph Haydn.

Colle di Val d’Elsa

Sono otto gli spettacoli in abbonamento. In linea con la tradizione consolidata del Teatro del Popolo, vanno in scena commedie di grande qualità, alternando temi importanti e momenti di leggerezza e di divertimento. Tra questi c’è “La strana coppia” (rinviato al 5 dicembre dopo la prima data comunicata del 3 dicembre), commedia di Neil Simon diretta da Gianluca Guidi, che ne è anche interprete con Giampiero Ingrassia. Nel programma troviamo poi “Dove eravamo rimasti” (17 dicembre), con il duo comico di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Il 2025 vede in scena “L’anatra all’arancia” (9 gennaio), con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli con la regia di Greg, Claudio Gregori, spettacolo ispirato al famoso film del 1975 con Ugo Tognazzi e Monica Vitti diretto da Luciano Salce. A seguire “Il caso Jekyll” (13 febbraio) con Sergio Rubini e Daniele Russo, dal capolavoro di Robert Louis Stevenson, e “Plaza Suite” (23 febbraio), un’altra irresistibile commedia di Neil Simon con protagonisti Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. Francesca Chillemi, insieme a Kabir Tavani, è la protagonista dello spettacolo tratto da un testo di Gardner McKay, “Il Giocattolaio” (12 marzo), la storia di un serial killer che anziché uccidere le proprie vittime le lobotomizza trasformandole in bambole senza volontà. Un’altra grande pièce teatrale è “Pazza” (23 marzo), con Vanessa Gravina nel ruolo interpretato al cinema da Barbra Streisand, diretta da Martin Ritt su sceneggiatura di Tom Topor.

Chiude la stagione colligiana “Fiori d’acciaio” (11 aprile), dramma teatrale di Robert Harling che vede in scena un cast tutto al femminile composto da Martina Colombari, Barbara De Rossi, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Cristina Fondi. Fuori abbonamento lo spettacolo di e con Marco Marzocca “Chi me lo ha fatto fare!” (9 novembre) in cui il comico racconta senza filtri la sua vita come in una chiacchierata tra amici.

Le formule di abbonamento sono nove e offrono vantaggi a chi sottoscrive abbonamenti plurimi o integrati. Sono previsti un unico turno al Teatro del Popolo (8 spettacoli), al Teatro Politeama (7 spettacoli) e al Teatro Boccaccio (5 spettacoli), la formula “ORO” che comprende il turno unico del Teatro Politeama ed il turno unico del Teatro del Popolo, la formula “Di Teatro in Teatro” che agevola gli abbonati che intendono sottoscrivere un ulteriore abbonamento o acquistare biglietti, l’abbonamento alla stagione concertistica del Politeama (4 concerti) e gli abbonamenti a “turno libero” di 5 o 7 spettacoli per cui sarà obbligatorio scegliere almeno uno spettacolo in ognuna delle tre strutture teatrali.

Speciali riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

Numerosi gli sconti, le collaborazioni e convenzioni. Proseguiranno, nei giorni degli spettacoli, le proposte del Comitato Risto&Bar di Colle, del Piattoteatro nei locali del centro di Poggibonsi per gli spettacoli al Politeama e nei locali del centro di Certaldo per gli spettacoli del Boccaccio. Tutti gli abbonati avranno sconti particolari nelle librerie convenzionate e nei negozi dei centri commerciali naturali Associazione Via Maestra (Politeama Card) e ConCertaldo. Una convenzione anche con l’U.S. Poggibonsi e l’A.s.d. Olimpia Colligiana.

Abbonamenti e biglietti. Coloro che erano abbonati alla stagione 23/24, potranno riconfermare la propria poltrona da mercoledì 25 a lunedì 30 settembre. I giorni dedicati alle variazioni turno/posto e estensioni al turno Oro sono martedì 1 e mercoledì 2 ottobre. I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da giovedì 3 a mercoledì 9 ottobre mentre quelli a “turno libero” saranno disponibili da giovedì 10 a lunedì 14 ottobre. La vendita dei singoli biglietti inizierà martedì 15 ottobre (il 16 a Colle di Val d’Elsa) e saranno disponibili anche on line sui siti dei teatri.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze e Chiantibanca.

Informazioni

Teatro del Popolo, Piazza dell’Unità dei Popoli, 2 – Colle di Val d’Elsa 0577 921105, Comune di Colle di Val d'Elsa - Servizio Cultura, via F. Campana, 18, 0577 912253 www.teatrodelpopolo.it

Teatro Politeama, Piazza Rosselli, 6 - Poggibonsi 0577 983067 www.politeama.info

Teatro Boccaccio, Via del Castello 2 - Certaldo 0571 664778, www.multisalaboccaccio.it

Fonte: Ufficio Stampa