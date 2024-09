'Empoli che scrive' e non solo, gli appuntamenti culturali

Racconti, letture, storie, laboratori e molto altro ancora negli spazi colorati di Palazzo Leggenda e non solo. Il mese di settembre porta con sé molto da fare e da scoprire.

La settimana all’insegna della cultura come di consueto si aprirà con la creatività del lavoro prezioso targato gruppo Sferruzza Sferruzza: consigli e novità sul fatto a maglia e all’uncinetto, tutti i lunedì, alle 15.30, alla biblioteca comunale di via Cavour, dove potrà essere ammirata una vetrina ad hoc con tante idee regalo. E il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza "Cuore di Maglia" e altri progetti di solidarietà.

Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare il numero telefonico 0571 757840.

Mentre per sapere che cosa bolle in pentola a Palazzo Leggenda, basta un clic al link: https://bit.ly/4eeHHkz e per prenotarsi contattare il numero 0571 757873 o inviare una mail a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it .

Si ricordano anche gli orari di apertura del ‘Palazzo’: lunedì chiuso, martedì 9-13, mercoledì 14-19, giovedì 9-13 e 14-19, venerdì 14-19 e sabato 9-13 e 16-19.

Lasciando gli spazi della Torre dei Righi, con un balzo si arriva in via Cavour, in biblioteca: lì sabato 28 settembre 2024, alle 10, tornerà un nuovo appuntamento del gruppo di lettura della ‘Fucini’ #Preferiredino. Si parlerà del libro di Franz Kafka La Metamorfosi per il centenario della morte dell'autore e per il Premio Pozzale edizione 2024, del volume dell’autrice Viola Ardone, Grande meraviglia.

Per far parte del gruppo basta contattare l'Associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com. Inoltre in biblioteca è allestita la cesta con i "libri al buio", iniziativa curata dalla stressa associazione con idee e proposte di lettura... a sorpresa!

Lo stesso giorno ma alle 21 e nel suggestivo Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, da segnare in agenda un ‘ritorno’ molto gradito: la rassegna “Empoli che scrive” che ospiterà Katia Lari Faccenda e il suo libro intitolato Le tre domande dell’angelo, edizione CartaCanta 2024. Dialogherà con l'autrice Cristina Preti letture di Andrea Giuntini. L’ingresso è libero.

IL LIBRO - La ragazzina cresce nella guerra; vede e tocca con mani consapevoli. Si chiama Giovanna. Ѐ stato un angelo a consegnarle il nome e la visione, a sospingerla. Decisa ad assumere la propria colpa generazionale e la responsabilità di un futuro da reinventare, la ragazzina Giovanna guida una marcia silenziosa di studenti. Giovanna è certa della sola voce che possa reclamare il diritto alla vita: il silenzio. Perché le voci sono molte, il silenzio è uno. Attraverso un paese stordito, spolpato da un tempo asciutto, giungeranno fino alla Capitale per avanzare la loro muta richiesta di ascolto.

Un romanzo sui generis che si ispira al passaggio emblematico di Jeanne d’Arc nella storia, la ragazzina che assunse la colpa di due generazioni e la tradusse in un atto volontario di responsabilità: volle agire un futuro ancora da immaginare. Le tolsero la vita. Era scandalo il suo essere ragazza in un tempo e luogo restrittivi per le donne, il suo divenire condottiera di uomini, erano scandalo le sue vittorie e i suoi abiti maschili. Scandalo la sua consapevolezza.

L’AUTRICE - Nata a Firenze nel sessantadue, la casa dove vive trabocca di letteratura; il nonno fa il libraio. Esploratrice di parole, comincia a leggere molto presto, scrive e illustra le sue storie. Studia arte: disegna fumetti, lavora come restauratrice di pitture murarie e decoratrice. Studia musica: lirica, antica, canto popolare di tradizione orale, si esibisce su palcoscenico e in strada. Scrive da decenni: narrativa, teatro, canzoni. Vive in collina a Vinci, a pochi passi dalla casa natale di Leonardo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa