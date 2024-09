Importunano viaggiatori alla stazione di Empoli, denunciate due persone

In riferimento alla denuncia di un lettore a gonews.it la polizia ha individuato le persone che importunano i turisti e i viaggiatori alla stazione di Empoli. Dopo i fatti resi noti nella giornata di giovedì 19 settembre grazie a una segnalazione, sono arrivate le denunce.

La polizia, guidata dal nuovo dirigente Giancarlo Consoli, si è mossa prontamente ed è intervenuta per evitare il peggio e mettere un freno ai casi di cronaca che avvengono in prossimità di piazza Don Minzoni.

Sul caso si è espresso anche il sindaco Alessio Mantellassi: "Mi sono confrontato con il nuovo dirigente Giancarlo Consoli e dal commissariato di polizia di Empoli mi informano che due persone sono state fermate e denunciate per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Ringrazio tutto il corpo di polizia per aver agito istantaneamente: la zona della stazione è già stata oggetto di servizi intensificati proprio della polizia, oltre a quelli dei carabinieri e della polizia municipale. Sono in corso pattugliamenti e interventi su tutte le zone più critiche. Andiamo avanti su questa strada".