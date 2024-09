Montepulciano ancora sul grande schermo: riprese di Bollywood in centro storico

Montepulciano si conferma una delle destinazioni più ambite dal mondo del cinema internazionale, diventando ancora una volta protagonista sul grande schermo. Il centro storico di Montepulciano è stato scelto come location d'eccezione per le riprese di "War 2", attesissimo sequel del film d’azione indiano del 2019. Questa grande produzione di Bollywood ha visto la partecipazione di star di fama internazionale, come Hrithik Roshan e Kiara Advani, vere e proprie icone del cinema indiano e asiatico, meno note in Italia, ma con milioni di fan in tutto il pianeta. Dopo aver toccato Siena, le riprese si sono spostate a Montepulciano, che con i suoi panorami unici e il fascino senza tempo delle sue vie, è stata il set perfetto per alcune delle scene romantiche del film. I celebri protagonisti hanno passeggiato tra le pittoresche strade di via del Teatro, Porta delle Farine, via di Talosa e Piazza Grande, trasformando questi scorci in sfondi da sogno per il cinema mondiale. Le riprese si sono tenute nella giornata di oggi, venerdì 20 settembre.

"È con grande orgoglio che Montepulciano ha accolto una produzione di tale importanza - ha dichiarato il Sindaco Michele Angiolini - Questa opportunità ci permette di far conoscere le bellezze della nostra città a un pubblico internazionale vastissimo, specialmente in India e Asia. Grazie a questa produzione, Montepulciano sarà protagonista sui grandi schermi di tutto il mondo, rafforzando il nostro ruolo di meta ideale per le produzioni cinematografiche".

L’Amministrazione Comunale ha collaborato in modo stretto con la produzione per assicurare un’organizzazione ottimale e ridurre al minimo i disagi per i cittadini. "Abbiamo lavorato in sinergia per settimane, pianificando con cura ogni dettaglio e garantendo che le attività quotidiane potessero proseguire senza interruzioni, se non per il tempo strettamente necessario alle riprese", aggiunge il Sindaco Angiolini. Grazie alla collaborazione dei cittadini e al supporto costante della Polizia Municipale, le riprese si sono svolte senza intoppi, offrendo alla città l’opportunità di poter brillare ancora una volta sul palcoscenico internazionale.

La pellicola "War 2" diretto da Ayan Mukerji, nella foto con il vicesindaco Luciano Garosi, e interpretato da Hrithik Roshan e Kiara Advani, prodotto dalla prestigiosa Yash Raj Films, è prevista in uscita nell’estate del 2025.

Fonte: Comune di Montepulciano