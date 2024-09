Morto Luca Londi, figlio del celebre ceramista Aldo

È morto Luca Londi, figlio di Aldo Londi, mente vivace e curiosa, spirito critico ed eclettico. Una scomparsa improvvisa della quale dà notizia su Facebook il sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi: "Nato a Firenze nel 1957, ma montelupino nel profondo. Ha fatto della creatività la sua professione, come pubblicitario, scrittore, fotografo, mente creativa. Appassionato d'arte e architettura, oltre che di ceramica, una materia che ha conosciuto fin da piccolo, grazie al padre. Al padre aveva dedicato un volume dal titolo "Aldo Londi ceramista. Storia semplice di una vita complicata". Ci mancherà incontrarlo in giro per Montelupo prosegue il sindaco - , leggere le sue opinioni sferzanti e intelligenti, mai banali. Alla famiglia vanno le condoglianze dell'amministrazione comunale. Ciao Luca, che la terra ti sia lieve."