Open Week sulle Malattie Cardiovascolari al San Giuseppe

Parte da lunedì 23 la possibilità di prenotare per una visita gratuita per uno screening con eco color doppler aorto-iliaco presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli, nell’ambito dell’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari che Fondazione Onda ETS organizza dal 26 settembre al 2 ottobre, per il quarto anno consecutivo, in occasione della Giornata mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre. Le visite sono rivolte agli over 50 che non hanno mai fatto una visita del genere e si terranno il giorno 2 ottobre la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19 presso l’ambulatorio 311 al terzo piano del San Giuseppe.

E’ quindi possibile prenotare da lunedì 23 e fino al 27 settembre dalle 10.00 alle 12.00 al numero 0571 705456.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, dalle oltre 150 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare le offerte diagnostiche. Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e facilitare l’accesso alla diagnosi precoce.