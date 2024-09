Parco delle Cascine, c'è il presidio fisso della municipale: come funzionerà

Cinque pattuglie ogni giorno in servizio dedicato nel Parco delle Cascine a sostegno del lavoro delle forze dell’ordine. È questa la proposta che stamani la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio hanno messo a disposizione della Prefettura e della Questura chiedendo che questa attività integri e rafforzi l’azione delle forze di polizia nell’area.

Saranno due le pattuglie presenti per turno più una in orario serale che si aggiungeranno al personale del Reparto Antidegrado e degli altri reparti che già effettuano interventi mirati sulle Cascine. Particolare attenzione sarà dedicata al giardino della Catena, al piazzale Vittorio Veneto e alle due fermate della tramvia.

Per quanto riguarda l’avvio di questo servizio, già domani è in programma la prima riunione organizzativa presso la Questura che coordina l’attività nell’ambito dei controlli in città. L’obiettivo è prendere il via a inizio ottobre.

“Sulle Cascine sappiamo bene che il parco non è soltanto la zona dove si registrano criticità, che la Questura certifica essere diminuite – dichiara l’assessore Giorgio –. Non basta però: noi in Prefettura portiamo la voce dei cittadini e le loro preoccupazione. E visto che ci sono problemi e che vogliamo risolverli, abbiamo messo a disposizione della Prefettura e della Questura, che hanno la responsabilità di coordinare la sicurezza nella nostra città, questo nuovo reparto della Polizia Municipale. Questi agenti si aggiungeranno altri già in servizio sulle Cascine garantendo una presenza continuativa per tutta la giornata”.

“Il nuovo reparto sarà un contingente dedicato e specializzato – spiega il comandante Francesco Passaretti – che effettuerà una attività a 360 gradi: non solo quindi attività di polizia ma anche interventi sul degrado, la marginalità in collaborazione con le altre realtà impegnate in questi ambiti”.

“Si tratta di una risposta importante che mettiamo a disposizione della Prefettura e della Questura per svolgere un’attività coordinata insieme alle altre forze di polizia – aggiunge ancora l’assessore Giorgio – perché poi ognuno ha un compito e ognuno la responsabilità. Noi diamo il nostro contributo grazie al lavoro enorme della Polizia Municipale che ringrazio”.

L’assessore Giorgio ricorda che a novembre arriveranno cento nuovi agenti in dotazione al personale della Polizia Municipale ma lancia anche un appello al Governo su questo: “Sappiamo che siamo chiamati a dare una mano alle forze dell’ordine che sono in difficoltà dal punto di vista dei numeri come emerge dalle dichiarazioni anche recenti dei sindacati di polizia. Noi ci siamo e in maniera leale abbiamo messo a disposizione agenti e risorse chiedendo però a chi qua rappresenta il Ministero e lo Stato di fare altrettanto. Le città non possono essere lasciate sole perché su questi temi non ci sono destra e sinistra, ma c’è da rispondere alle richieste dei cittadini e delle cittadine senza fare inutili polemiche” conclude l’assessore.