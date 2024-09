Più iscritti nelle scuole di Castelfranco, sindaco Mini: "Funzionano bene e sono apprezzate"

"Le nostre scuole funzionano bene e sono apprezzate. Lo conferma il fatto che il numero degli iscritti continua a crescere per apprezzamento dei progetti che la dirigenza scolastica ha attivato. È un concetto di scuola nuovo che però sembra trovare grande apprezzamento da parte delle famiglie". A dirlo è il sindaco Fabio Mini che nella giornata di ieri (giovedì 19 settembre) insieme all'assessore Nicola Sgueo e a Cristina Canovai responsabile per il comune dei servizi educativi di Castelfranco ha fatto visita a tutte le scuole del territorio che poi fanno capo al Comprensivo Leonardo Da Vinci guidato dal dirigente Sandro Sodini.

"In effetti - spiega il dirigente scolastico Sandro Sodini – noi anche quest'anno abbiamo mantenuto lo stesso numero di classi alla secondaria di primo grado, dove però per le logiche demografiche avremmo dovuto perdere circa due classi e inoltre abbiamo fatto due classi nuove alla Primaria. A questi numeri però spesso contribuiscono fattori che prescindono dall'offerta formativa, come ad esempio la dislocazione lavorativa dei genitori o la disponibilità dei nonni che magari rendono più comodo mandare i figli a Castelfranco. Poi noi cerchiamo di dare la migliore offerta ma non è necessariamente detto che questo sia l'elemento discriminante sulla scelta al momento delle iscrizioni".

"La visita – spiega Sgueo – era nata per augurare buon anno scolastico ai ragazzi e al personale scolastico. Volutamente, su richiesta del dirigente che per motivi organizzativi ha preferito non farla il primo giorno di scuola, l'abbiamo fatta slittare. La visita è diventata poi l'occasione per fare il punto sulle strutture scolastiche, per quanto riguarda le piccole manutenzioni: inutile dire che in tutte le scuole c'è bisogno di qualche piccolo intervento di manutenzione ordinaria a cui piano piano cercheremo di dare risposte compatibilmente con le risorse economiche del Comune. Il dato positivo comunque, che ci inorgoglisce, è l'incremento della popolazione scolastica, grazie al lavoro fatto dagli insegnanti e dal dirigente. Poi c'è il fattore mensa – continua l'assessore Sgueo - a Castelfranco il servizio mensa parte praticamente pochi giorni dopo l'apertura della scuola, questo anche grazie all'organizzazione che il Comune ha impostato e questo sia per la didattica che per le famiglie è un vantaggio. Riuscire a mettere a regime gli orari praticamente quasi dall'apertura della scuola è positivo".

Sodini ha guidato sindaco e assessore nella visita fino a Villa Campanile e a Orentano e ha in effetti spiegato di avere apportato delle innovazioni all'offerta formativa della scuole di Castelfranco di Sotto. "Abbiamo cercato di lavorare su progetti innovativi – continua Sodini – già dagli scorsi anni e quest'anno continueremo. Quando parlo di progetti innovativi mi riferisco al modello Dada, che ribalta ad esempio la logica della fruizione degli spazi scolastici e quindi di alcuni aspetti didattici durante l'orario di lezione. Lo abbiamo sperimentato alle scuole medie e ora lo stiamo introducendo alle elementari. Poi abbiamo avviato anche la sperimentazione didattica delle classi aperte, un modo per aggiornare i modelli di insegnamento e coinvolgere sempre di più i ragazzi nella fase di apprendimento".

Per la cronaca, nella scuole dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto, che raggruppa anche le scuole delle frazioni, lavorano circa 170 docenti e le scuole nei vari ordini e gradi, comprese le scuole dell'infanzia, contano quasi 1300 alunni.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto