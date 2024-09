Pochi bus, tutti pieni: i disagi quotidiani per gli studenti che da Empoli prendono la linea 48 verso Montelupo e Capraia

I bus che li possono portare a casa o a scuola sono pochi, quelli che ci sono spesso sono stracolmi di persone, costringendo gli studenti a veri e propri assalti al mezzo per entrare. Un lettore segnala i disagi per gli studenti delle scuole dii Empoli che utilizzano la linea autobus 48 passante per Montelupo, Limite e Capraia intorno alle ore 12. Ci sarebbero pochi mezzi e questo provoca sovraffollamento, poca sicurezza, disagi e addirittura servizi non erogati con il bus che a volte non può fermarsi alle fermate perché già pieno. Alcuni cittadini avrebbero anche tentato di chiedere ad Autolinee Toscana un bus in più, ma senza ricevere risposte definitive.

"Tralasciando il problema di sicurezza che, nonostante io non me ne intenda tanto, non penso sia una cosa molto prudente, - scrive il lettore - e il problema di scomodità per chi è all'interno del mezzo, volevo avvisarvi che noi abbiamo provato a chiedere ad Autolinee Toscane se cortesemente potessero inserire un bus in più per, almeno, averne due che nonostante tutto farebbe una buona differenza, ma non hanno mai dato una vera e propria risposta lasciandoci con "vi faremo sapere". Tutto ciò è scomodo anche per i ragazzi che studiano alla scuola Virgilio perché l'autobus, dopo essere passato in via Bonistallo ed essersi riempito, non si ferma alla fermata o almeno se si ferma i ragazzi fanno fatica a salire. Finisco con l'aggiungere che una mia conoscente è stata sommersa da questa folla che saliva sul mezzo e infine l'autista ha chiusa la porta schiacciando la sua mano: non ha causato danni gravissimi però ritengo la questione pericolosa. Vi lascio alcune foto e video fatte oggi stesso su tutta questa situazione".