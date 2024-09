Trovati in uno stanzino con droga e musica alta, arrestato un 19enne

I Carabinieri di Donoratico, insieme ai colleghi di Bibbona, hanno arrestato un 19enne di origini asiatiche per sospetto spaccio di stupefacenti. L'operazione è scattata dopo che i militari, insospettiti dall'odore di droga e musica ad alto volume, hanno trovato un gruppo di giovani in uno stanzino di uno stabilimento balneare. Uno di loro possedeva uno spinello e hashish. Ulteriori controlli hanno portato al ritrovamento di circa 62 grammi di hashish nascosti in un contenitore. Il 19enne, trovato anche con banconote di piccolo taglio, è stato arrestato per spaccio, mentre un altro giovane è stato segnalato come consumatore.