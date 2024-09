Visita a Montelupo per la console generale degli USA

Una graditissima visita a Montelupo da parte della Console Generale degli Usa, Daniela Bellard.

È stata accolta dal sindaco Simone Londi e dall’assessora alla cultura Aglaia Viviani. La direttrice del Museo della ceramica Lorenza Camin l’ha accompagnata alla scoperta delle collezioni e della storia di Montelupo.

Mentre a seguire ha potuto visitare la Scuola della ceramica in Via Gramsci e vedere gli artigiani a lavoro. La visita si è conclusa al Museo Archivio Bitossi, accompagnata da Olivia Bitossi, Ginevra Bocini ed Elisabetta Daini. In poche ore un excursus dedicato a Montelupo, alla sua materia prima e al sapere artigiano.

Tanti i collegamenti, dai commerci storici, quando i manufatti montelupini grazie alle rotte mercantili approdarono nel “nuovo mondo”, alle ispirazioni di Aldo Londi, la cui creatività era molto apprezzata in Usa.

Giusto per curiosità il celebre “Rimini Blu” appare in numerose scene di celebri film o serie: da alcuni capolavori di Hitchcock, alla serie di culto “Vita da Strega”.

«Siamo molto onorati dal fatto che la console Daniela Bellard abbia scelto di venire in visita a Montelupo per conoscere il nostro territorio – afferma il sindaco Simone Londi – Ci piacerebbe poterla ospitare di nuovo e avviare contatti con le tante realtà statunitensi che sono presenti nella nostra regione. La ringrazio davvero per il suo interesse nei confronti del Museo della ceramica, della nostra scuola e del suggestivo Museo Archivio Bitossi.

E’ stata l'occasione per presentarci e far conoscere il “Made in Montelupo”, come sinonimo di saper fare, ma anche come luogo in cui è ancora possibile apprendere un’arte antica come quella della ceramica».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa