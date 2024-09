Abc, amichevole con Virtus Siena

Sarà la Virtus Siena l’ultima avversaria delle pre season gialloblu. Domani, domenica 22 settembre, alle ore 18, l’Abc Solettificio Manetti farà infatti visita alla compagine senese per il quarto ed ultimo impegno amichevole prima dell’esordio in campionato, fissato per domenica 29 settembre al PalaBetti con Cecina.

Per i ragazzi di Samuele Manetti, reduci dal test contro la Mens Sana che ha mostrato diversi spunti su cui ancora serve lavorare, si tratterà dunque di un appuntamento importante contro una diretta concorrente, necessario per oliare i meccanismi di gioco e stringere sempre più l’amalgama di squadra, oltre a prendere le misure con quello che sarà il prossimo campionato di B Interregionale. Il tutto con la consapevolezza di dover cercare maggiore continuità nell’arco dei 40 minuti, evitando quei cali di concentrazione che nelle gare precedenti, in più di un’occasione, sono stati preludio ai break che hanno incanalato la sfida.

Dopo Siena, dunque, testa a domenica 29, quando si alzerà ufficialmente il sipario e si inizierà a fare davvero sul serio.