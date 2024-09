In un affittacamere con eroina e cocaina, arrestato

Un uomo è stato arrestato a Pisa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata messa a punto dalla polizia assieme alla municipale e alla guardia di finanza. In manette un uomo di origini tunisine.

La squadra mobile lo ha individuato all’interno di un affittacamere non lontano dal centro; alla vista degli operatori, l'uomo ha provato a darsi alla fuga passando dal balcone. Una volta fermato, è stato trovato in possesso di 60 grammi di eroina e 24 grammi di cocaina che nascondeva nelle parti intime. Sono stati, inoltre, trovati oltre mille euro in banconote di piccolo taglio, nonché un bilancino di precisione.

Per tali ragioni è stato arrestato. All’esito del giudizio direttissimo l’arrestato, ottenuto il nulla osta dall’Autorità Giudiziaria, è stato espulso mediante accompagnamento nel Paese di origine.