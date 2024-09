FiPiLi, Meini (Lega): "Mazzeo sconfessa Giani. Prima i lavori, poi (forse) il pedaggio"

"Accogliamo positivamente che anche il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, si sia allineato, almeno in parte, alle nostre posizioni riguardo alla netta contrarietà di far pagare un pedaggio ai camion sulla FiPiLi" afferma Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega."

"A differenza del Presidente Giani, da sempre fiero assertore del ticket per i camionisti che dovrebbero foraggiare i lavori e la costituenda Toscana Strade, Mazzeo, viceversa, propone di effettuare prima i necessari interventi e poi del pedaggio se ne riparlerà. Opzione che noi continueremo, peraltro, ad osteggiare" prosegue il consigliere.

"Facciamo, dunque, partire al più presto queste opere che sono fondamentali per evitare quelle vere e proprie odissee ai viaggiatori che utilizzano la tormentata arteria. Noi che la percorriamo frequentemente, ci vergogniamo dello stato in cui si trova ed è quindi urgente che la Regione, senza chiedere alcun balzello né prima né dopo, trovi i fondi per renderla, finalmente funzionale per gli utenti" conclude la rappresentante della Lega.

Fonte: Ufficio Stampa