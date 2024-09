Maltempo, le Misericordie fiorentine in azione a Marradi e in Emilia

E' partita stamani all'alba la colonna di soccorso delle Misericordie fiorentine per portare aiuto e assistenza alle popolazioni dell'Appennino tosco emiliano colpite dal maltempo tra mercoledì e giovedì.

“Questo primo intervento vedrà l'impiego di mezzi e volontari per 72 ore continuative sul campo” spiega Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell'Area fiorentina. “In tutto saranno al lavoro 30 persone, provenienti da 5 associazioni”.

La Misericordia di Firenze e quella di Campi Bisenzio mettono a disposizione moduli acqua per pulire le strade da fango e frane e ripristinare la viabilità nell'area di Marradi.

La Misericordia di Badia a Ripoli e quella di Mercatale con la Colonna Nazionale delle Misericordie invece si è diretta a Faenza con squadre di spalatori e potenti idrovore capaci di aspirare 3000 litri di acqua al minuto minuto.

La Misericordia di Lastra a Signa con la Colonna Regionale ha raggiunto invece l'Emilia mettendo a disposizione moduli acqua, per la fase della pulizia strade e ripristino della viabilità.

“Ringraziamo i confratelli che si sono subito messi all'opera per organizzare le squadre e partire per dare un aiuto ai cittadini in difficoltà dopo il maltempo dei giorni scorsi” conclude Ceccherini.

