Notte bianca dello Sport, a Pisa migliaia di partecipanti

Grande partecipazione dal tardo pomeriggio di sabato per la seconda edizione della Notte bianca dello Sport a Pisa. Strade e piazze del centro storico sono state trasformate in spazi attrezzati dove svolgere discipline e attività sportive di vario genere ed entrare in contatto con le associazioni cittadine che hanno aderito con dimostrazioni e performance. 125 le associazioni, società ed enti sportivi coinvolte e migliaia di cittadini che hanno preso parte alla serata organizzata dal Comune di Pisa per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva come stile di vita sano.

Attività al via già dalle 17.30 di oggi con stand espositivi e attività dimostrative che si snodano lungo tutto il percorso tra Lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo e lungo l’asse piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, compresi il Ponte di Mezzo, Largo Ciro Menotti e Logge di Palazzo Gambacorti. Campi da calcio, da basket, da rugby da padel, tavoli da ping pong, piste di pattinaggio, spazi per la danza di ogni tipo, compreso quella aerea e acrobatica e molte altre discipline, hanno affollato i lungarni per festeggiare la notte dedicata allo sport. Alle 18 il Sindaco di Pisa Michele Conti e l’assessore allo sport Frida Scarpa, insieme a Filippo Macchi, atleta, 2 medaglie d’argento nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi, hanno inaugurato con il taglio del nastro la Notte, che è subito iniziata su Ponte di Mezzo con la dimostrazione di pattinaggio artistico svolta dalle ragazze dello Skating Academy e Cresco Pattinaggio e dedicata alle Olimpiadi.

“La seconda edizione della Notte dello Sport – ha dichiarato il Sindaco -, in cui siamo lieti di vedere grande partecipazione ed entusiasmo, fa capire quanto in città lo sport sia presente e quanto le associazioni, che voglio stasera ringraziare per la loro presenza, svolgano un ruolo importantissimo nell’avvicinare i giovani, i ragazzi, i bambini all’attività sportiva. Serate come queste servono a promuovere e valorizzare lo sport come attività formativa e sono fiducioso che diventeranno un appuntamento fisso per la città di Pisa. Rappresentano un’occasione bellissima per condividere i valori positivi dello sport e per avvicinare tanti giovani alla pratica e alla passione per lo sport”.

“Pisa risponde sempre con entusiasmo e affetto alle iniziative dedicate allo sport – ha affermato l’assessore Frida Scarpa -. La città è piena di famiglie con bambini e ragazzi che vengono a provare tante attività sportive. La grande famiglia dello sport pisano si riunisce in questo appuntamento che vuole essere un marchio per la nostra Amministrazione comunale. Non si tratta soltanto di un evento sporadico, ma il frutto di un lavoro continuo per fare politiche pubbliche rivolte alle associazioni sportive, che vivono grazie all’impegno quotidiano dei volontari e delle stesse famiglie. Questo è un modo per dire loro grazie e darsi appuntamento alle prossime iniziative che seguiranno nel corso dell’anno.”

A seguire la premiazione di Enrico Carrara, campione intercontinentale ISKA della disciplina Muay Thay categoria 75Kg e i due talk televisivi con ospiti importanti del mondo universitario sportivo e campioni dello sport agonistico e paralimpico: il primo dal titolo “Olimpiadi, sport, formazione e giovani”, con la partecipazione degli atleti Anna Bongiorni, Daniele Meucci, Silvia Terrazzi, Lucrezia Ruggiero, della Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani Maria Cristina Pisani, del delegato ai rapporti con il territorio dell’Università di Pisa Marco Macchia e dell’assessore Frida Scarpa; a seguire il secondo talk dal titolo “Paralimpiadi, sport inclusivo e città inclusive” alla presenza delle atlete pisane della Nazionale Paralimpica di Sitting Volley, dei commissari tecnici delle nazionali paralimpiche di scherma, Simone Vanni, Francesco Martinelli, del professor Luca Fanucci, Delegato del Rettore per l’inclusione degli studenti e del personale con disabilità dell’Università di Pisa, del Garante dei disabili Alessandro Di Ciolo e dell’assessore Frida Scarpa.

Il Comune di Pisa per la seconda volta ha aderito alla Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport, in programma ogni anno per promuovere lo sport e gli stili di vita sani e attivi. Tra gli eventi la #BeActiveNight in contemporanea in tutti i paesi dell’Unione Europea. La Notte bianca dello sport di Pisa è organizzata in collaborazione con l’Università di Pisa, il Coni, e coordinata a livello nazionale dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e curata da Sport e Salute spa. Sponsor tecnici della manifestazione sono Acque spa, Decathlon e HTS Verde Sportivo.

Tra le discipline sportive offerte grazie alla presenza delle associazioni: pugilistica, arti marziali, danza e scherma in Logge dei Banchi; pallavolo, basket, calcio, padel, rugby, vela e triathlon in Lungarno Galilei; beach soccer, danza football americano e varie discipline in Lungarno Mediceo; giochi da tavolo sotto le Logge di Palazzo Gambacorti; scacchi e bridge in via degli Uffizi; danza, rally e altre attività in piazza XX Settembre; arcieri, kalisthenia, ginnastica ritmica e altre attività su Ponte di Mezzo; danza, crossfit, scherma e altro in piazza Garbibaldi; ping pong, canottaggio, equitazione e baseball in Lungarno Gambacorti; badminton, danza, moto e corsa in Lungarno Pacinotti; pattinaggio artistico il largo Ciro Menotti.

La festa prosegue domani, domenica 22 settembre, con la manifestazione sportiva dedicata ai più piccoli “Miniduathlon sui Lungarni”, riservata ai bambini dai 2 ai 10 anni. L’appuntamento è alle ore 9 in piazza XX Settembre per partecipare con tricicli e biciclette alle attività del Miniduathlon che prevedono percorso su due ruote e corsa a piedi con merenda finale su Ponte di Mezzo. L’iniziativa per i più piccoli è realizzata dal Comune di Pisa insieme a Pisamo e fa parte delle attività organizzate in occasione della Colazione su Ponte di Mezzo per la Settimana della Mobilità. Il Miniduathlon è realizzato in collaborazione con Uisp Comitato di Pisa, Misericordia di Pisa, Pisa Road Runners, CSI Centro Sportivo Italiano e Coni.

