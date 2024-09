Puliamo il Mondo 2024, gli alunni di San Gimignano protagonisti alla Rocca di Montestaffoli

San Gimignano ha aderito all’edizione 2024 di ‘Puliamo il Mondo’, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente per ripulire dai rifiuti abbandonati luoghi di pubblica fruizione, con un evento organizzato ieri venerdì 20 settembre alla Rocca di Montestaffoli insieme ai ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado, alla presenza del Presidente di Legambiente Siena.

“Puliamo il Mondo - hanno detto il Vice Sindaco Niccolò Guicciardini e l’Assessore Gianni Bartalini, che hanno seguito l’organizzazione dell’evento avendo le deleghe rispettivamente all’istruzione e all’ambiente - non va considerato come una prassi consolidata, ma è uno dei più importanti appuntamenti di volontariato ambientale che riguarda e coinvolge tutti noi. Non a caso abbiamo chiesto la partecipazione dei ragazzi del nostro Istituto Comprensivo ‘Folgore’ nella pulizia del parco pubblico della Rocca di Montestaffoli, consapevoli del fatto che è indispensabile coinvolgere le giovani generazioni per alimentare nelle azioni quotidiane quei comportamenti ‘sani’ tesi alla responsabilità e all’educazione civica, basi fondanti per il Paese e per la nostra comunità.”

“Ringraziamo pertanto ogni singolo alunno che ha preso parte a questa importante iniziativa, - concludono Guicciardini e Bartalini - i docenti, la dirigente scolastica e tutti coloro che si sono adoperati affinché tale evento venisse realizzato, compreso il Presidente di Legambiente Siena che ha accolto l’invito dell’Amministrazione ed ha portato il saluto dell’associazione che rappresenta.”

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa