Scuola Marconi di San Miniato, Insieme per la Provincia di Pisa: "Gestione inefficace"

"Abbiamo letto con vivo, ed assoluto interesse, la notizia uscita tramite stampa della ormai annosa vicenda della scuola superiore Marconi di San Miniato di competenza proprio della Provincia di Pisa. Una vicenda dagli altissimi costi per l'Ente e dagli altissimi risvolti sociali per i molti studenti, insegnanti e famiglie che su quella scuola gravitano e sono gravitati nel tempo, da ormai troppi anni".

Inizia così il comunicato dei consiglieri di Insieme per la Provincia di Pisa Roberto Sbragia, Paolo Moschi e Serena Sbrana.

"La questione delle spese sostenute, degli altissimi affitti corrisposti, dei perché e dei mancati risultati ottenuti da parte dell'Ente provinciale nella risoluzione di tale problematica erano, in realtà, state portate all'attenzione del Consiglio Provinciale già lo scorso mese di maggio con una interrogazione del consigliere provinciale Roberto Sbragia di Forza Italia".

"In questa interrogazione e durante la discussione in aula - proseguono - venivano ripercorse le vicende, i cambiamenti e quello che noi potremmo definire come i mancati risultati sperati a fronte delle molte spese che hanno portato ad una situazione che, per il nostro modo di amministrare, potremmo definire di ingiustificabile ritardo politico e di eccessivo costo sociale ed economico".

"La vicenda 'Marconi' certifica, al di là della vicenda specifica, a nostro avviso, l'inefficacia politica dell'Ente amministrato ininterrottamente dal centro-sinistra da moltissimi anni e la assoluta necessità di un cambiamento di direzione politica nella sua gestione. Le elezioni provinciali si terranno il 29 settembre ed anche e non solo alla luce dei risvolti della vicenda 'Marconi', invitiamo tutti i Consiglieri Comunali dei vari territori della Provincia di Pisa a partecipare attivamente votando per un cambiamento politico, a nostro avviso assolutamente necessario e improrogabile".

"Invitiamo altresì, per onore alla verità, la cittadinanza, i genitori e gli insegnanti, ad ascoltare di persona, ciò che alla nostra interrogazione è stato risposto tramite l'audio disponibile sul sito internet della Provincia di Pisa nella registrazione del Consiglio provinciale del 29 maggio 2024, sessione pomeridiana".

Fonte: Ufficio Stampa