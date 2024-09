Sicurezza a Fucecchio, Lega: "Il Comune faccia accordi con istituti di vigilanza"

La Lega torna a parlare di Tutela dell'Ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini a Fucecchio, col seguente intervento di Marco Cordone (ViceSegretario Provinciale di Firenze del Carroccio e Segretario della Sezione comunale di Fucecchio). Dichiara Cordone in merito:" Senza volerci speculare sopra, mentre la partenza del Consiglio Comunale della Città dell'omonimo Padule non è stata troppo brillante dato che dopo 3 mesi dal suo insediamento e lo svolgimento di 3 Consigli comunali, ancora non è stato eletto il Presidente della massima Assemblea elettiva cittadina, i problemi a Fucecchio ci sono e guardando ai fatti in maniera costruttiva, ci sembra che l'Amministrazione non abbia fatto granché per cominciare a risolverli e ci riferiamo chiaramente alle questioni legate alla Tutela dell'Ordine Pubblico ed alla Sicurezza dei cittadini, per noi da sempre il problema dei problemi perché 'non c'è Libertà senza Sicurezza'. Si, qualche giorno fa abbiamo visto nel centro di Fucecchio, la presenza di due Agenti della Polizia municipale e di due Carabinieri con i cani e la Giunta guidata dal Sindaco Emma Donnini, ci fa sapere attraverso la pagina Facebook del Comune che questo è un primo passo verso la riorganizzazione del corpo della Polizia Locale ma tutto ciò, ci sembra solo un timido inizio. L'organico della Municipale, ci dicono sia di 14 unità poi di 12 e potrebbe essere integrato fino ad un massimo di 15 unità, ma due Agenti sarebbero in uscita dall'organigramma e comunque, rileviamo noi, ancora la Polizia Municipale è una gestione associata dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa. Sulla base di quanto esposto - continua il Segretario della Lega, Marco Cordone - viste anche le difficoltà burocratiche e la lunghezza dei Concorsi pubblici per incrementare l'organico della Polizia Municipale, torniamo alla carica con la nostra proposta fatta alla fine dello scorso agosto, di stipulare tra il Comune e qualche Istituto di Vigilanza, degli accordi al fine di integrare il lodevole lavoro che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine svolgono quotidianamente sul territorio, con l'ausilio delle cosiddette Guardie Giurate. Purtroppo la delinquenza non si ferma ad aspettare l'avvenuto incremento di organico dei nostri Vigili Urbani ma anzi ogni giorno accelera sempre di più. Questa proposta ci sembra una strada praticabile (va studiata bene), già percorsa da altre Amministrazioni, sia di Centrodestra che di Centrosinistra (per amor di verità, la prima fu la Giunta di Centrodestra di Cascina, guidata da Susanna Ceccardi, attuale Europarlamentare della Lega) e può essere una tappa importante per presidiare al meglio le strade e le piazze di Fucecchio e anche il sistema collinare delle Cerbaie". Infine Cordone chiosa sempre sulle Cerbaie:" Due anni fa quando ero Consigliere Comunale di Fucecchio, feci la proposta nell'apposita Commissione Sicurezza Comunale, di utilizzare con funzioni di Agenti di polizia, i militari dell'Operazione Strade Sicure e questa proposta la rinnovo oggi al Sindaco Emma Donnini ed alla sua Giunta nel momento in cui, la Lega in Parlamento, nell'ambito del DDL Sicurezza ha fatto approvare un Ordine del Giorno per il mantenimento ed il rafforzamento dell'Operazione Strade Sicure che attualmente vede impiegati più di 6.000 soldati dell'Esercito Italiano, cui va sempre la nostra riconoscenza per quello che fanno".-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa