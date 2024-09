Abc, sconfitta in amichevole a Siena

È un’Abc Solettificio Manetti che deve crescere quella che a Siena, sponda Virtus, è scesa in campo per l’ultimo test amichevole prima dell’esordio in campionato, in programma domenica prossima al PalaBetti contro Cecina. Una gara che, dopo una prima frazione scivolata via in sostanziale equilibrio, è girata ben presto in favore dei padroni di casa, bravi da quel momento in poi a mantenere sempre saldo il comando delle operazioni per poi punire a ripetizione negli ultimi giri di lancette, approfittando delle disattenzioni gialloblu.

Buon avvio per l’Abc che, spinta da Gutierrez in attacco, approccia con intensità. Il break virtussino, però, è dietro l’angolo e un 7-0 di parziale vale il primo allungo locale sul 17-11. Le triple di Falaschi e Ciano, con in mezzo il gioco spalle a canestro di Nnabuife, riportano la sfida in perfetta parità. Poi, però, troppe disattenzioni difensive costringono i gialloblu a rincorrere di nuovo: 29-22 alla prima sirena. In una seconda frazione in cui l’Abc mostra buone giocate soltanto a sprazzi, Siena amministra ed incrementa il vantaggio toccando la doppia cifra all’intervallo (53-42). Al rientro i canestri dalla lunga distanza a firma Corbinelli e Ciano provano a girare l’inerzia (54-48) ma Siena resta in controllo riuscendo ogni volta a rispedire indietro i tentativi castellani di impattare. Così, al terzo riposo, il tabellone segna 76-63. Una forbice che nella quarta frazione i gialloblu provano ma non riescono a ridurre. E sono proprio le difficoltà che emergono negli ultimi giri di lancette, tanto a trovare la via del canestro quanto a contenere gli attacchi locali, a far lievitare il vantaggio senese, con la tripla locale a fil di sirena che scrive 99-75.

VIRTUS SIENA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 99-75

Parziali: 29-22, 53-42 (24-20), 76-63 (23-21), 99-75 (23-12)

