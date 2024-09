Sarà rimosso un albero pericolante al Giardino Scotto

Nell’ambito delle attività di monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino, il dipartimento di scienze agrarie dell’Università di Pisa ha segnalato al Comune di Pisa la necessità di intervenire su un pino pericolante, posizionato a 1,5 mt. delle mura storiche del Giardino Scotto. L’albero era oggetto di monitoraggio fin dal 2022 a causa della progressiva inclinazione del fusto. Durante un recente sopralluogo è stato riscontrato un notevole peggioramento dell’inclinazione della pianta, con un apparato radicale superficiale esposto e mostra un evidente rialzamento di una parte della zolla radicale, che si è appoggiata alle mura adiacenti causando danni al parapetto in muratura ed al corrimano. Si rende quindi necessario il suo abbattimento per evitare pericoli a persone e cose, anche in considerazione del rischio con l’ambiente che circonda la pianta, un parco pubblico molto frequentato da adulti e bambini durante tutto l’anno con le conseguenze di un’ipotetica caduta.

Trattandosi di pianta all’interno di un giardino storico è stato acquisito anche il parere della competente Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio. La pianta sarà sostituita con nuovo esemplare arboreo di specie autoctona.

L’intervento comporterà l’occupazione di una parte interna al Giardino Scotto e del tratto di Lungarno Fibonacci interessato dall’intervento con occupazione dell’area a parcheggio e marciapiede lato mura e lato fiume a partire dalle ore 8,00 di Lunedi 23 Settembre alle ore 17,30 di venerdì 27 settembre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa