In giro per Pistoia con arma giocattolo senza tappo rosso: denunciato minorenne

Lo vedono in giro per Pistoia con una pistola nei pantaloni. Lo inseguono, lo fermano, scoprono che è minorenne. La pistola che porta con sé non è altro che un'arma giocattolo senza tappo rosso.

Un minorenne è stato denunciato per procurato allarme a Pistoia, la polizia lo ha fermato e lo ha anche affidato ai genitori.

Era stato visto nel pomeriggio di sabato 21 settembre nel centro cittadino da un passante, il quale aveva visto il ragazzo con l'arma nei pantaloni. Il giovane è stato individuato e ha provato a nascondersi alla vista della volante. Poi, l'incredibile scoperta: era un'arma giocattolo senza il tappo rosso in cima. Ma non è bastato a evitargli una denuncia.