Ladri tentano il colpo e lasciano in terra siringhe

I ladri hanno provato il colpo in un negozio di Empoli, ma non ce l'hanno fatta a entrare. Ciononostante, il padrone del locale ha trovato sulla soglia delle siringhe utilizzate, verosimilmente usate con all'interno sostanze stupefacenti.

La denuncia arriva dal titolare del negozio, un alimentari di via Fucini. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre delle persone hanno provato a accedere nel locale scassinando la serratura. Al mattino il titolare ha notato la porta in legno con dei segni, perlopiù vicino alla serratura.

Poco distante, ecco in terra due siringhe, documentate dal negoziante e pubblicate su un noto gruppo Facebook di Empoli. Non si tratterebbe del primo tentato furto nel negozio di via Fucini, anche a inizio 2024 i ladri si erano fatti notare. Stavolta, oltre al degrado denunciato nel post, si contano anche danni alla porta.