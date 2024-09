Buon test per l'Use a Siena

In attesa di sfidare sabato prossimo nella prima di campionato la Siena sponda Virtus, l’Use Computer Gross ha completato il ciclo di amichevoli estive sul campo della Mens Sana nel memorial Bastianelli. Ne è uscita ancora una volta una partita piacevole che i biancorossi che hanno vinto 79-90 trovando ancora una volta un’ottima serata al tiro.

“Abbiamo chiuso il ciclo di amichevoli pre-stagionali – spiega coach Luca Valentino - giocando una partita che doveva, com'è successo, confermare alcuni degli aspetti positivi offensivi e difensivi visti nelle uscite precedenti. Oltre a questo volevamo testare l'amalgama in campo dei ragazzi variando quintetti ed iniziando a costruire quella che finalmente è la settimana che porta all'inizio del campionato. Le risposte sono state buone, ho visto facce concentrate su quanto ci eravamo detti di fare e disponibilità nel fare ancora meglio ma ancora ci sono degli step importanti da fare nella settimana e dovremo esigere ancora di più da noi stessi. Solo così saremo davvero pronti per l’esordio in campionato”.

Il tabellino della gara:

Giannone 22, Baccetti 5, Sesoldi 12, Rosselli 12, De Leone 15, Mazzoni 10, Quartuccio 3, Tosti, Maric 11, Regini, Ramazzotti. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa