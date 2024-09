Del Grande eletta nel direttivo ANCI

Il 18 Settembre a Firenze, nel Salone del Cinquecento in Palazzo Vecchio, è stata convocata l’Assemblea Regionale Anci Toscana. La sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande è stata eletta nel direttivo.

"Io sono stata eletta nel direttivo, e ciò mi riempie di orgoglio, visto che in questa importante Associazione dei Comuni ci sono stata da oltre quindici anni, vedendo susseguirsi vari presidenti, ultimo dei quali Matteo Biffoni, che ha svolto un grande lavoro. Ciò mi ha consentito di constatare l'impegno e l’importanza di Anci che è sempre stata a fianco delle Amministrazioni, anche in periodi difficili come durante la pandemia e le alluvioni. A questo proposito ringrazio il direttore Simone Gheri, riconfermato, per aver garantito al Comune di Santa Maria a Monte, la colonna mobile per le gravi criticità del 2 Novembre 2023, a causa degli smottamenti, frane ed allagamenti. La presenza di personale specializzato, inviato da Firenze, ha consentito ai cittadini di essere aiutati nella compilazione di documenti per dichiarare i danni subiti. Tale collaborazione e sostegno sono stati davvero fondamentali.

Inoltre la professionalità e le competenze del direttore Gheri sono evidenti anche nell’organizzazione di convegni, della formazione degli amministratori e nell’inviare bandi a cui poter accedere, affinchè i comuni non si sentano soli o isolati perché ben informati.

Infine intendo ringraziare i coordinatori di Forza Italia, Marco Stella,regionale, e Lorenzo Paladini, provinciale, che hanno proposto la mia candidatura, credendo in me, dandomi l’opportunità di essere votata. Dico “grazie” anche agli aventi avuto diritto al voto congressuale. Mi impegnerò ancora una volta con efficacia e dedizione in un percorso di condivisione e confronto".

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte