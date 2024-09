È toscano il primo 'velino' di Striscia la Notizia

Per la prima volta nella storia di Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5, ad esibirsi sul palco nelle classiche coreografie di danza non ci saranno due 'veline' ma una 'velina' ed un 'velino'.

Per la prima volta infatti ci sarà un duo composto da un uomo e una donna, rispettivamente Gianluca Briganti e Beatrice Coari.

Il nuovo velino ha 37 anni, è nato a Viareggio da mamma cilena e papà napoletano. Fin da subito ha manifestato una grande attitudine per la danza. Diplomato nel 2010 in recitazione, danza e canto all’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano, ha lavorato come perfomer in numerosi musical europei e ha partecipato a svariati programmi televisivi come Zelig Event (Canale 5), Pintus@Ostia Antica (Italia 1), in veste di ballerino.

