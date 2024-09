Va fuori strada con l'auto: interviene Pegaso a Le Vedute

Un uomo è rimasto ferito in modo grave dopo un incidente stradale nel territorio di Fucecchio. Era alla guida della sua auto lungo via Pesciatina nella frazione de Le Vedute, quando per motivi ancora da chiarire è uscito fuori strada ed è finito contro un albero.

Il fatto è avvenuto verso le 13 di oggi, lunedì 23 settembre. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire.

Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno, ma è stato necessario anche l'arrivo dell'elisoccorso che è atterrato nelle vicinanze del sinistro, ha caricato il ferito e lo ha portato in codice rosso a Cisanello.

Presenti anche i vigili del fuoco di Empoli e la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa, che sta indagando sulle cause.