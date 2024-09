Le iniziative di Comunità Ucraina Valdera

Rimarrà esposta fino a stasera, in Piazza Cavour, nel pieno centro cittadino, l'ambulanza ucraina crivellata di colpi da parte dell’esercito russo nei primi mesi dell’invasione. Il mezzo proviene dalla regione di Kharkiv. Accanto è allestito il reportage fotografico di Ciro Cortellessa.

Si tratta di una delle tre iniziative messe in campo in questi giorni dall'associazione Comunità Ucraina - Valdera, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e altre realtà del territorio, nell'ambito della campagna internazionale di sensibilizzazione sul conflitto in corso e le sue drammatiche conseguenze e con lo scopo di raccogliere fondi destinati all'acquisto di ambulanze.

Sempre oggi, lunedì 23, alle ore 18 e alle ore 21, presso il Cinema Agorà, in Via Valtriani, sono in programma due proiezioni del film-testimonianza “20 giorni in Mariupol” del regista ucraino Mstylav Chernov, mentre, sabato scorso, la cena di solidarietà con menù italo-ucraino al circolo Arci Il Romito, durante la quale sono state ascoltate anche le testimonianze di ragazzi ucraini rifugiati, ha raccolto oltre cento partecipanti.

Fonte: Comune di Pontedera