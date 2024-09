Livorno, carabinieri arrestano un 60enne: violato il divieto di avvicinamento

I carabinieri di Livorno hanno arrestato un 60enne per aver violato il provvedimento di divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare. L'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dalla fine della metà dello scorso mese di agosto per presunti maltrattamenti ai danni della convivente.

Il 60enne però sarebbe rientrato all'interno dell'abitazione della donna ed è stato colto in flagranza dai carabinieri che si erano recati nell’appartamento per alcuni accertamenti relativi all’indagini e per verificare l’eventuale presenza del 60enne non avendolo rintracciato presso la sua dimora.

L'uomo è stato trasportato successivamente presso il carcere “Le Sughere” di Livorno. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Livorno il quale ha disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.