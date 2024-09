Puliamo il mondo, a Fucecchio la contrada San Pierino in campo per l'ambiente

Domenica alternativa quella del 22 settembre per la contrada San Pierino, che ha ripulito strade e argini dai rifiuti abbandonati con l'iniziativa Puliamo il mondo di Legambiente. La contrada, "ha contribuito a ripulire il mondo nel nostro piccolo territorio, per favorire il benessere del nostro paese, rispondere a criticità riscontrate e promuovere il riciclo e la sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti - scrivono dalla contrada di San Pierino - un'iniziativa lodevole anche per la partecipazione di molti ragazzi che hanno potuto vedere con i loro occhi e capire quanto è importante tenere al proprio territorio. Un grazie a tutti quelli che hanno partecipato - concludono - grazie anche al Comune di Fucecchio e all'assessore alle Politiche Ambientali Sabrina Mazzei, che hanno fornito i kit per la raccolta. Un'ottima domenica mattina di reale lezione civica".